الدراما بين التاريخ والخيال

رأى رجا العتيبي المخرج والكاتب السعودي أن أعمال الدراما التاريخية هي أعمال تجارية أو موجهة سياسيا. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت العتيبي إلى أن مسلسلا The Crown والزير سالم، مليئان بالمغالطات، ويمكن تناول التاريخ في الدراما كعنصر يتقاطع مع مشكلات العصر، وأنه لا يتخيل أن كاتب السيناريو أو المنتج لا يعرفان نظرية المحاكاة. الضيف الثاني في البرنامج الصحافي عادل درويش قال إن رؤساء وزراء سابقون لبريطانيا أكدوا وجود اختلاق لأحداث في مسلسل The Crown، وأن الأجيال الحالية تكتسب معلوماتها التاريخية من الدراما التلفزيونية. أفلام الحرب العالمية الثانية الموجهة لم تكن تاريخية، ومنتجو الدراما التاريخية يبحثون عن الخلافات من أجل الترويج لأعمالهم.