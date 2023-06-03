فتوحات التاريخ السعودي

أكد الباحث في التاريخ السعودي والأكاديمي دكتور محمد السلامات أنه جمع 118 وثيقة من الأرشيف العثماني تؤرّخ للنضال الوطني السعودي، ضد الغزاة. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت السلامات إلى أن الأرشيف العثماني هو المرجعية التاريخية للجزيرة العربية خلال الخمسة قرون الفائتة. كانت الدولة السعودية الأولى، أكبر كيان سياسي سعودي عبر التاريخ. فرنسا خشيت من توسع هذه الدولة فشاركت وحدات من جيشها في الحملة على الدرعية. محمد السلامات توقع ظهور حقائق جديدة عن الجزيرة العربية عند كشف المزيد من وثائق الأرشيف العثماني.