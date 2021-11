On Demand | الحلقة السادسة والسبعون

تتناول الحلقة 76 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة.

يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن الجزء الثاني من فيلم Army Of The Thieves

تبدأ القصة مع ماتياس شفيغوفير بدور البطل الذي يُعاني من أزمة ثقة بالنفس وهو منطوٍ اجتماعيا ولكنه في المقابل يتمتع بموهبة فتح الأقفال. تبدأ القصة مع تجمع فريق يحاول سرقة ثلاث خزنات أنظمة أقفالها معقدة جدا. الفيلم من إنتاج زاك سنايدر ومتوقع عرضه على منصة نتفليكس قبل نهاية السنة الحالية.

في الفقرة الثانية، إضاءة على مسلسل Ted Lasso الذي يُعرض الجزء الأول والثاني منه على Apple TV Plus. الموسم الأول بدأ مع شخصية تيد لاسو المدرب الخاص بكرة القدم الأمريكية والذي تم اختياره لتدريب فريق كرة قدم حقيقية في بريطانيا لتبدأ بعد ذلك رحلة الكوميديا والدراما الخاصة بهذا المدرب والشخصيات الآخرى التي معه في الفريق، المسلسل يتحدث عن ماضي هذه الشخصية، وحاضرها، وكيف يتعامل مع من حوله والمشكلات التي تواجه الفريق، بين الخسارات المتتالية والضغط الجماهيري والإعلامي، وبين عدم ثقة بعض اللاعبين بأداء هذا المدرب.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن الجزء الثاني من مسلسل الفاتنازيا والدراما الأميركي والبولندي The Witcher. يستكمل المسلسل الأحداث بعد نهاية الموسم الأول حيث أن الشخصية الرئيسة غارولت يأخذ شخصية سيري إلى أكثر الأماكن أماناً في طفولته، مكان يحمل اسم كير مورهن وباعتقاده أن شخصية ينيفير ماتت في الحرب الأخيرة في الموسم الفائت، يحاول أن يحمي سيري من المخاطر التي ستحيط بها ومن القوة التي تكمن في داخلها.

آخر محاور الحلقة هي عن مسلسل The Wheel Of Time. هذا العمل مقتبس من سلسلة روايات تحمل الإسم ذاته. من تأليف "روبرت غوردان" ويُعتبر من أكثر الروايات مبيعاً. تدور احداث الفيلم حول مجموعة من النساء القادرات على توجيه واستخدام السحر، لتغيير مسارات الأحداث العالمية، والشخصية الرئيسة في هذه المجموعة تلتقي بشاب من قرية صغيرة، يظهر لاحقًا أنه الوحيد القادر على استخدام السحر في الزمن الحالي، وهو تالياً يسافر معهم لمحاولة إنقاذ البشرية من خطر داهم. العمل من إنتاج أمازون برايم ويُعرض على منصتها في نوفمبر الحالي.