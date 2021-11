On Demand |فيلم House Of Gucci من بطولة آل باتشينو وليدي غاغا وسيعرض في نوفمبر الجاري

يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن مسلسل The Wheel Of Time. هذا العمل مقتبس من سلسلة روايات تحمل الإسم ذاته. من تأليف "روبرت غوردان" ويُعتبر من أكثر الروايات مبيعاً. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء القادرات على توجيه واستخدام السحر، لتغيير مسارات الأحداث العالمية، والشخصية الرئيسة في هذه المجموعة تلتقي بشاب من قرية صغيرة، يظهر لاحقًا أنه الوحيد القادر على استخدام السحر في الزمن الحالي، وهو تالياً يسافر معهم لمحاولة إنقاذ البشرية من خطر داهم. العمل من إنتاج أمازون برايم ويُعرض على منصتها في نوفمبر الحالي.الفيلم في 23 نوفمبر المقبل. في الفقرة الثانية، إضاءة على الفيلم الذي يعرض على نتفليكس ويتصدر مشاهداته Love Hard. قصة تتحدث عن فتاة تحاول إيجاد الرجل المثالي والمناسب بالنسبة لها وتستخدم في ذلك خيارات التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تتعرف على الرجال وتختبر ما اذا كانوا يستحقون التعرف أم لا، هذه الفتاة لها سلسلة من التجارب الفاشلة حيث أنها في كل مرة تقع على الشخص الخطأ، ولكن في يوم من الأيام توسع دائرة معارفها وتبحث بشكل أكبر في كل أرجاء الولايات المتحدة حتى تجد بعد ذلك رجل مناسب لها وتسعد بلقائه، ولكنه بعيد جدا ويجب أن تسافر لتلتقي فيه لأول مرة. ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن House Of Gucci من بطولة آل باتشينو وليدي غاغا. الفيلم يتحدث غوتشي، هذا الرجل الذي يعتبر وريث إمبراطورية غوتشي وقصة وقوعه بالحب من فتاة يرغب بالزواج منها على عكس توصيات والده، بدأت بمشاكل الزواج إلى أن وصل إلى تهديد حقيقي لإمبراطورية غوتشي التي استمرت لثلاث عقود في تلك الفترة. الفيلم سيعرض في دور صالات السينما في الشهر الحالي.

آخر محاور الحلقة هي عن مسلسل Station Eleven من إصدار HBO Max

المسلسل مقتبس من رواية تحمل ذات العنوان، من تأليف الكاتبة إيميلي سانت.

قصة الفيلم تنطلق من مرحلة زمنية تلي نهاية العالم الذي يبدوا انه قد أكتسى بالثلج، هذا الأمر الذي حدث بناء على فيروس خطير تسبب بمشاكل للبشرية في العالم اجمع. المسلسل سيصدر على منصة HBO Max في شهر ديسمبر المقبل.

