On Demand | بعد انقطاع طويل المخرج مايكل بي يعود بفيلم Ambulance وبإطلالة مميزة

تتناول الحلقة 96 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة.

يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحلقة بالحديث عن فيلم الإثارة Ambulance

من بطولة جيك جالنهال ويحيى عبدد المتين الثاني ومن انتاج وإخراج مايكل بي. الفيلم يتحدث عن رجل يحاول أن يحصل على المال من أجل تسديد فواتير طبية لزوجته المريضة ويطلب من شقيقه بالتبني أن يتعاون معه لسرقة مصرف أثناء تنفيذ العملية يُطلق البطل ومن معه النار على ضابط شرطة من لوس أنجلس ويفران مع الضابط الجريح في سيارة إسعاف بعدما أصبح الضابط رهينة بيدهما. الفيلم يعرض في دور السينما حاليا.

في الفقرة الثانية، إضاءة على فيلم الأكشن والدراما The Contractor من بطولة طارق صالح وكريس باين، الفيلم يتحدث عن جندي في القوات الخاصة (جيمس هاربر) يتم فصله من الخدمة بسبب مخالفته للنظام ويحرم من راتبه التقاعدي. يجد جيمس نفسه مجبرا على العمل مع شركات مقاولات خاصة من أجل إعالة أسرته. يتم تكليفه بتنفيذ عملية عسكرية سرية في الخارج، ويجد نفسه ملاحقا عند عودته من المهمة. الفيلم يعرض حاليا في دور السينما.

في الفقرة الثالثة من البرنامج يتوقف مقدم البرنامج عند فيلم الإثارة والخيال الكوري Spirit walker من إنتاج شركة Well Go USA Entertainment. تدور قصة الفيلم حول شخص يستيقظ كل اثنتي عشرة ساعة ليجد نفسه في جسد شخص آخر يتصاحب ذلك مع فقدان للذاكرة، ويجد نفسه مطاردا يلاحقه الخطر من مكان إلى آخر. وفجأة تظهر سيدة في حياته وتزعم أنها تعرفه. العمل سيعرض في شهر إبريل المقبل.

في آخر محاور الحلقة وقفة مع مسلسل مارفل الجديد المكون من 6 أجزاء Moon Knight من بطولة أوسكار إسحاق وإيثان هوك، ومن إخراج محمد دياب ويشاركه جورج كلوني. تدور أحداثه حول العميل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية مارك سبكتور، إله القمر لدى المصريين القدماء. يبدأ عرض الجزء الأول منه على منصة ديزني + في نهاية الشهر الحالي.