رؤية الأمير تركي الفيصل لوقف الأذرع الإيرانية وتدخل تركيا في الدول العربية

في العالم العربي، أصبح هناك اهتمام كبير بإنشاء مراكز الأبحاث الاستراتيجية ولكن تفتقد ال Think Tanks العربية أحيانا للدراسات والأبحاث التي تنطلق من التجارب الشخصية للأشخاص المؤثرين الذين شاركوا في صناعة القرارات أو كانوا في كواليس الأحداث السياسية االمهمة التي غيرت مسار التاريخ. لذلك عندما أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب "الملف الأفغاني" لسمو الأمير تركي الفيصل. كان هذا الأمر حدثا شديد الأهمية سواء بسبب توقيت صدوره الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبسبب موقع الأمير الذي عمل لأكثر من عقدين كرئيس للاستخبارات السعودية بين عامي 1977 و2001 . ضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع هو الأمير تركي الفيصل.

