البعد الآخر | تفاصيل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران يكشفها

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي داني ياتوم الذي استقال من منصبه أواخر القرن الماضي على خلفية فشل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقتها خالد مشعل في الأردن. ياتوم الذي أسس "حزب المتقاعدين" سيتحدث عن أسباب تجدد أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة، وعن رأيه في تزامن ذلك مع وجود حكومة بنيت، التي هي أكثر الحكومات تمثيلاً في إسرائيل. وفي الحلقة يُحذّر ياتوم من مخاطر إحياء الصفقة النووية بين الغرب وإيران في شكلها السابق، لافتاً إلى وجود خطط بديلة، تتضمن استهداف منشآت إيران عسكريا، في حال فشلت الجهود المبذولة لردعها عن انتاج سلاح نووي. يرأس داني ياتوم حاليا شركة دولية متخصصة بالأمن السيبراني، وسيعرض بصفته تلك لتفاصيل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، ويكشف أن من ضمن خطط شركته، إعداد الخطط الملائمة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني وأيضا الحماية من الهجمات الإلكترونية.