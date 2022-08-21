المفكر الإسرائيلي يوسي كلاين هاليفي يكشف أسباب عيش إسرائيل تحت وطأة انعدام الأمن

يوسي كلاين هاليفي أحد أبرز المفكرين الإسرائيليين ومن رواد صناع الرأي العام اليهودي هو ضيف منتهى الرمحي هذا الأسبوع. من أبرز كتاب الرأي في نيويورك تايمز وول ستريت جورنال. كان من أتباع الحاخام الإسرائيلي المتطرف قاتل اسحاق رابين .. مائير كهانا قبل أن يصبح أحد دعاة سلام لكنه ليس من أنصار حركة "السلام الآن" ولا من الحركات اليساري... تعدّ كتبه من الأكثر مبيعا في العالم . مؤلف كتاب "رسائل إلى جاري الفلسطيني" الذي يتضمن عشر رسائل حاول فيها تفسير القصة اليهودية والإسرائيلية، للفلسطينيين خصوصا وللعرب والمسلمين عموما. ويعتبر المفكر الإسرائيلي أنه يجب على كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يحترما الروايات التاريخية والمطالبات الوطنية المشروعة لكليهما على حد تعبيره، ولماذا يجب عليهما أن يستوعبا ويتكيفا مع وجود بعضهما البعض على هذه الأرض التي يقول إنه قدر للشعبين أن يتشاركاها سويا.سيحدثنا في البعد الآخر عن إسرائيل التي أصبحت أغنى وأقوى ولكنها لم تعثر على السلام لا مع الفلسطينيين ولا مع نفسها. وعن اليمين وعن رؤيته لعملية السلام التي جلبت الكثير من الطرق والمستوطنات والحجارة والقليل القليل من السلام.كما سيشرح مفارقة عودة أسوء أعمال عنف بين العرب واليهود منذ عام 1948 بعد فترة كانت تعدّ واعدة في التاريخ المشحون للعلاقة بينهما مع تمثيلية أكثر شمولا في الحكومة الإسرائيلية السابقة.