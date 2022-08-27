البعد الآخر |الحرب العالمية الثالثة في أسواق المال

مارتن أرمسترونغ واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم. أنتجت حوله وثائقيات وأفلام في هوليود. يتهمه منتقدوه بأنه دجّال لكن أنصاره وهم كثر يعتبرونه من العباقرة. تكهن بانهيار عام 1987 وبالأزمة المالية الروسية لعام 1998 وأزمة عام 2008 وهو أول من نبّه إلى اقتراب لبنان من أزمته المالية. على لائحة عملائه عشرات الحكومات التي تعتمد قراءاته لبناء سياساتها. من المفارقات ، أن تكهناته المصيبة ربما كانت السبب في سجنه بسبب مزاعم ملفقة لإدارة مخطط بونزي. في وثائقي حوله بعنوان The Forecaster ، قال إن الحكم عليه كان للضغط عليه لتسليم برنامج التنبؤ الخاص به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي... بنى ما يشبه النظرية التي تقوم على أنّ هناك دورة اقتصادية بتداعياتها السياسية تستمر 8.6 سنة. مارتن أرمسترونغ الخبير الدولي البارز في استشراف المستقبل ضيف منتهى الرمحي في البعد الآخر والذي ستحاول معه التعرف على رؤاه لهذا العالم المتقلب وتوجهات الاقتصاد والسياسة.