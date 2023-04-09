ما هو مفهوم سيادة خطوط الإنترنت الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول؟

يناقش برنامج "البعد الآخر" مفهوم السيادة الجديد الذي لا يقل أهمية عن السيادة العسكرية على الدول. السيادة على خطوط الانترنت في قاع المحيطات والبحار. فقد غيّر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون صناعة نقل المعلومات التي تعود أصولها إلى اختراع التلغراف حتى أصبحت تمتلك حياة وموت هذه الخطوط التي يشبه وضعها وضع النفط في نهاية القرن التاسع عشر. وتستضيف منتهى الرمحي لمناقشة ذلك سونيل تاغاري، أول خبير تقني، يحذر منذ اعوام من انتهاء السيادة على المعلومات. سبق للضيف أن أسس أول خط كابل بحري ممول من القطاع الخاص للاتصالات والبيانات في العام منذ العام 1989 والذي يربط بريطانيا بآسيا على طول 17 ألف كلم ويمر عبر حدود 17 دولة. هذه الخطوط التي تكثر في قاع المحيطات والبحار ، تنقل 99 ٪ من البيانات الرقمية في العالم...