أزمة اللاجئين السوريين واستغاثة لبنان والأردن

يرى رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ومديرها العام ديفيد ميليباند أن الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان والأردن يزداد سوءاً. وفي مقابلة مع برنامج " البعد الآخر" أشار أيضا إلى تبعات الزلزال المأساوي الذي هز تركيا وسوريا أول العام وأبدى قلقه من احتمال عودة اللاجئين إلى بلدهم. ميليباند رسم صورة قاتمة عن الوضع في القارة الأفريقية، حيث ارتفع عدد النزاعات إلى 55 بعد انضمام السودان إلى لائحة دول الحروب الأهلية، وهو ما أدى إلى تزايد عدد المشردين ليناهز عتبة الـ 102 مليون شخص.