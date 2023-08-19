الكبتاغون .. لعبة القط والفأر بين واشنطن وحزب الله

لماذا تزايدت عمليات الاعتقال والأحداث الأمنية على الحدود بين سوريا وإسرائيل ولماذا ذهبت صحف إسرائيلية إلى حتى التأكيد بأنّ صداما على وشك الاندلاع في جنوب سوريا ما قد يؤدي إلى حرب صغيرة، تكون إسرائيل طرفا فيها بسبب وجود قواعد عدة لميليشيات ومعامل تُصنّع مادة الكبتاغون؟ وكيف تحاصر واشنطن حزب الله لتطويق تجارة المخدرات وتهريب الأموال؟ للإجابة على ذلك تستضيف منتهى الرمحي في برنامج "البعد الآخر" كلا من أيمن أبونقطة المتحدث باسم تجمع أحرار حوران ومارشال بيلينسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق. ويعرض أبونقطة في البرنامج لمخططات لمليشيات شيعية تسعى لإنشاء قواعد، مع قوات النظام السوري، ومعامل في المنطقة لتصنيع مادة الكبتاغون المخدرة. ووفق إحصائية أصدرها "تجمع أحرار حوران" وهي مؤسسة إعلامية مهتمة بنقل أخبار جنوب سوريا، أواخر العام الفائت، فإن أعداد معامل تصنيع جنوب الكبتاغون جنوب سوريا، تصل إلى 11 بين آلية ونصف آلية بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 10 ملايين حبة شهرياً، وتوقّع التجمع زيادة المصانع الموزعة في محافظات المنطقة الجنوبية (درعا، القنيطرة والسويداء)، بهدف تخفيف أعباء النقل والشحن، وذلك لقرب هذه المناطق من الحدود الأردنية، المعبر الأول لوصول المواد المخدرة إلى أسواق الخليج العربي. كما عرض مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق مارشال بيلينسلي في البرنامج للنجاحات التي حققتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مكافحة غسيل الأموال وتعقب أنشطة حزب الله والمليشيات المشابهة لها لإيجاد مصادر تمويل لها، من خلال تجارة الكبتاغون وغيرها من المخدرات.