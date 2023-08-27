هجرة عقول أم استقطاب.. ؟ هجرة الأطباء في إفريقيا

يتناول برنامج "البعد الآخر" ملف هجرة أطباء دول الجنوب وبخاصة من القارة الأفريقية، ما يلحق الضرر بالبنى الصحية لتجمعات سكانية من مئات الملايين من البشر. زاد من خطر ذلك مبادرات تشريعية وقانونية في الدول الغنية لاستقطاب أطباء الدول الفقيرة، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والتي أعادتها جائحة كورونا إلى صدارة أولويات استراتيجياتها الأبرز وبامتياز. تستضيف منتهى الرمحي لمناقشة هذا الموضوع الرئيس الأسبق لمنظمة أطباء بلا حدود الطبيب الفرنسي روني براومان والطبيب والناشط السياسي والاجتماعي التونسي الدكتور ذاكر لهيذب.