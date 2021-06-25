الذاكرة السياسية الذاكرة السياسية | عبد الرؤوف الريدي السفير المصري الأسبق - الجزء الثاني

برنامج حواري سياسي مدته 30 دقيقة. يستضيف كبار الشخصيات من صنّاع القرار الذين تولّوا مناصب عامة لإلقاء الضوء على أحداث مهمّة عايشوها من قرب، وكشف كواليس الحقبة التي عاصروها. ضيوف البرنامج هم رؤساء جمهوريات سابقون أو رؤساء حكومات أو وزراء أو رؤساء أجهزة أمنية أو مستشارون. من الشخصيات التي استضافها البرنامج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير والرئيس الباكستاني الأسبق برويز مُشرّف والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميّل ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جايمس بايكر ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير ورئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر.