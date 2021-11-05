الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - الحلقة الأولى

في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث السفير العراقي إلى مصر نبيل نجم عن اللغط الذي أثير في الإعلام عندما بثت الإذاعة الإسرائيلية أنه تبادل أطراف الحديث مع السفير الإسرائيلي لدى تقديمهما أوراق اعتمادهما، من ضمن 19 سفير فعلوا ذلك يومها. والحقيقة أن السفير الإسرائيلي كان تحدث الى سفير عربي آخر ظن أنه العراقي. بعد بدء عمله بفترة، أطلعه الرئيس مبارك على تقرير أمني يكشف أن بعثيين مصريين انتقلوا إلى بغداد سراً للقاء عضو القيادة القومية في الحزب طه ياسين رمضان، وهو ما استدعى توجيه تنبيه من صدام حسين إلى رمضان. وعن خلفيات إنشاء مجلس التعاون العربي يقول السفير العراقي إن الهدف منه كان السعي إلى تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء. وعن غزو الكويت أكد نبيل نجم أن لا أحد كان يقبل به. السفير نجم الذي زامل صدام حسين في الدراسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يتحدث عن شجاعة صدام منذ طفولته ويقدم أمثلة على ذلك. وعندما أصبح صدام رئيسا كان يتذكر أصدقاءه القدامى ويلتقيهم. صدام حسين عندما شعر ببدء التغلغل الإيراني في القارة الأفريقية، نسق مع الحكومة المصرية و طلب من الأزهر الشريف إرسال دعاة مصريين على نفقة العراق لمواجهة حملات التشيّع في القارة السمراء.

