الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - ج 2

في الحلقة الثانية يكشف السفير العراقي لدى مصر نبيل نجم أن مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل المصري حسني مبارك اتصل به وطلب منه المشاركة في استقبال الرئيس السوري حافظ الأسد في الإسكندرية. الجواب الأول لنجم كان الاعتذار بسبب قطع العلاقات بين البلدين. لكنه عندما أبلغ الرئيس العراقي صدام عبر سكرتيره، وافق صدام على مشاركته في حفل استقبال الأسد الذي صافحه بودّية. وفي الحلقة يكشف السفير نجم أن السبب الحقيقي لإعفاء المشير المصري عبد الحليم أبو غزالة من منصبه هو حصوله على معلومات من خبير صواريخ أميركي من أصل عراقي ونقلها إلى مصر والعراق وهو ما أغضب الرئيس جورج بوش. كذلك يتطرق نبيل نجم إلى أسباب الخلاف بين المشير أبو غزالة ووزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق الفريق حسين كامل. نجم رتب زيارة لكامل الى القاهرة لإذابة الجليد في علاقاته مع أبو غزالة حيث جال على عدد من المصانع العسكرية ومحطات توليد الكهرباء.



