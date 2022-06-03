الذاكرة السياسية| كيف عاش معمر القذافي أيامه الأخيرة في سرت؟

في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع الذاكرة السياسية يكشف الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي، يكشف كيف أمضى الزعيم الليبي معمر القذافي أيامه الأخيرة في سرت بعد سقوط العاصمة طرابلس. يقول الطيب إن القذافي ترك طرابلس لتجنيبها القصف، وكان شجاعا ومتماسكا وهو رفض دعوات بعض مساعديه إلى مغادرة البلاد رغم علمه أنه يخوض معركة خاسرة في مواجهة حلف الناتو. وبعد انتقال القصف إلى سرت كان القذافي يحاول الانتقال إلى منطقة جارف عندما تعرّض موكبه للقصف فوقع في الأسر قبل مقتله، كما قضى في القصف عدد من مساعديه. الطيب الصافي الطيب الذي كان في محيط طرابلس، غادر ليبيا إلى الخارج بعد أسبوعين من مقتل القذافي، وعاد إلى بنغازي في العام 2016 بعد صدور قانون العفو العام. وفي الحلقة يتحدث الطيب عن ظروف مقتل الفريق عبد الفتاح يونس في سجنه على يد عناصر متشددة من الجماعة الإسلامية المقاتلة.