الذاكرة السياسية | هل أجبر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي على مغادرة تونس

في الحلقة الثانية من رباعية يتحدث الوزير مدير الديوان الرئاسي التونسي الأسبق أحمد الودرني عن الخطابات الثلاثة الأخيرة التي ألقاها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي وظروف كتابتها ومن ساهم في صوغها. وذكّر بما قاله له بن علي عبر صديق مشترك، أن قرار مغادرته تونس نهائيا لم يحصل من تلقاء نفسه ويستطرد الودرني قائلا: عندما أتى الأمن لتسلّم القصر، وجد نظارة الرئيس وحاسوبه الشخصي على مكتب وكان هذا الأمر غريباً. حاول الرئيس بن علي العودة إلى تونس بعدما انتقل مع عائلته إلى السعودية، ولكن بعض المسؤولين قالوا له ليس الآن، لأنه كانت هناك جهات سياسية تونسية ترفض عودة بن علي بأي صفة كانت.