تفاصيل144 لقاء مع صدام حسين مع د.خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين

في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن أبرز ما سمعه من صدام في سجنه وأثناء محاكمته. 144 لقاء جمع الدليمي مع صدام، أقل لقاء كان لمدة 6 ساعات، كشف له فيها الكثير من الأسرار ومنها أن الرئيس العراقي الأسبق رفض عرضاً أميركيا بتحريره من الأسر مقابل موافقته على التنحي عن السلطة وتسمية نائب رئيس للجمهورية ومغادرة البلاد ووقف القتال في الفلوجة. لم تقتصر مهمة الدليمي على الدفاع عن صدام إنما كان يمرر له معلومات بطرق مشفرة والأخير كان يفعل الأمر ذاته، تحت أعين ضباط المخابرات الأميركيين، وأحيانا من خلال مرافعاته في جلسات المحاكمة. وفي الحلقة ينقل الدليمي عن صدام حسين رده على مقولة أن لديه أكثر من شبيه، لدرجة أن خليل الدليمي نفسه كان يشك في أن يكون الشخص الذي أمامه هو شبيه صدام حسين، وليس الرئيس العراقي الأسبق نفسه.