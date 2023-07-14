ما لا تعرفه عن رونالد ريغان

في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" تتحدث سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف لإنهاء الحرب الباردة، تتحدث عن دور وزير الخارجية الأميركي وقتها جورج شولتز، الذي كان يدعم قرارات الرئيس ريغان بقوة. كان شولتز يدرك أن مصلحة واشنطن تكمن في بناء علاقات متينة مع موسكو. وفي الحلقة تعدد ماسي أبرز الصفات الشخصية لريغان كما خبرته عن كثب، وتعود بالذاكرة إلى ما قيل في مراسم جنازته، حيث قال نائبه جورج بوش الأب: إنه لم يُحوّل أي خصم إلى عدو.