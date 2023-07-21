لماذا رفض حسني مبارك في البداية النزول من الطائرة إلى سجن طرة، من أقنعه لاحقًا؟

تم تعيين اللواء محمد نجيب مساعدا لوزير الداخلية المصرية في أغسطس 2011 عقب ما يُعرف بثورة 25 يناير. كانت السجون منهوبة ومخربة، هرب منها أكثر من 23 ألف سجين مستغلين حال الفوضى من بينهم سجناء من الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله. في المقابل، تمّ الزج بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وأركان نظامه في السجن في هذه الفترة. اللواء المتقاعد محمد نجيب يروي كيف تسلم هؤلاء وكيف أقنع مبارك بالنزول من المروحية إلى سجن طره عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما كان رافضاً النزول، ويطلب نقله إلى المستشفى العسكري.