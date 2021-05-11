ورتل القرآن ورتل القرآن | القارئ عبد الرحيم شنف - جزر القمر

برنامج "ورتل القرآن" في موسمه الجديد، الذي يقدمه الزميل محمد الهادي الحناشي، يسعى إلى التعريف بنخبة من قرّاء القرآن الكريم في العالم العربي وإطلاع المشاهدين على تجاربهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتضم الحلقات نخبة من القراء المشهورين من مصر والمغرب العربي ودول الخليج. ويتضمن البرنامج أيضا مسيرة كل قارئ وتجربته الشخصية في الحفظ والتلاوة، كما يسلّط البرنامج الضوء على أشهر المدارس في القراءة والترتيل، بالإضافة إلى التعريف بالمقامات المعتمدة في التلاوة، والفروق بينها وفق المناطق المختلفة. ويبث البرنامج 15:30 غرينتش (18:30 بتوقيت السعودية)، ويعاد 01:30 غرينتش (04:30 بتوقيت السعودية).