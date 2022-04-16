ورتل القرآن | القارئ معاذ الغول

ولد القارئ الدكتور معاذ الغول في مدينة طرابلس الليبية وفي كتاتيبها ومساجدها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين ، برز نبوغه العام الفين وثمانية حينما حل في المركز الاول في مسابقة ليبيا الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ، انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية للمتابعة مسيرته التعليمية دون انقطاع عن القرآن الكريم وأهله متفوقعا على اقرانه في المسابقة الامريكية للقرآن الكريم ، واثر عودته الى وطنه ليبيا انشغل بالتدريس والامامة في عدد من مساجد تاجوراء في العاصمة طرابلس .

انتقل القارئ معاذ الغول الى مالطا بسب الاحداث التي عرفتها ليبيا وفيها تولى الامامة في احد مساجد العاصمة فاليتا قبل انتقاله الى المانيا مواصلا تحصيله العلمي في كلية الطب والامامة في احد مساجد برلين اضافة الى اشرافه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم حيث يتوافد اليه الحفظة لاتقان فنون التجويد في حلقاته