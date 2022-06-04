روافد | ما حدث في السعودية في آخر خمسة أعوام فاجأ الجميع. المفكر السعودي سعد البازعي

في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث المفكر السعودي سعد البازعي عن يوم "التأسيس" في المملكة العربية السعودية فيرى أنها من أهم المحطات التي شهدتها المملكة والتي أحدثت ارتباكا لدى الكثيرين من السعوديين بسبب التغيير الذي حدث فيها وتوجه المملكة إلى الانفتاح. وبحسب البازعي، كان عدد من الكتاب السعوديين يعيش في الخارج، في سبعينيات القرن الفائت، من أجل نشر كتبه أما اليوم فلم تعدهناك حاجة لذلك، في ظل التطورات الجديدة ومناخ الانفتاح وسهولة الطباعة في المملكة. سعد البازعي هو أستاذ محاضر لمادة الأدب الإنكليزي المقارن في جامعة الملك سعود بالرياض وكان عضوا في مجلس الشورى، وشغل مناصب صحافية وثقافية عدة.

