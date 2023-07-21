الدوافع النفسية وراء الاستبداد والتطرف وحاجة المنطقة العربية لمفاهيم نفسية جديدة

في الجزء الأخير مع برنامج "روافد"، يتحدث الباحث في علم النفس الدكتور مصطفى حجازي عن الدوافع النفسية لدى منتسبي الجماعات الأصولية، ويتطرق، من الناحية النفسية، إلى نماذج نبعت من مفهوم العصبيات، كالمرجعية الأبوية التي تمنح رجل الدين سلطة مطلقة... حجازي يتحدث أيضا عن أنواع الذكاء لدى البشر، وكيف يتميز المبدع عن غيره بذكاء محدد، و"المواليد الرقميون" والأجيال المقبلة التي ستُهجن بالتكنولوجيا، إضافة إلى حديثه عن العوامل التي دفعته إلى دراسة علم النفس والتبحر فيه بالتزامن مع انتشار ما يعرف بالقضايا القومية في منتصف القرن الفائت.