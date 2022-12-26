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الاثنين 2 جمادي الثاني 1444 هـ - 26 ديسمبر 2022
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صباح العربية
صباح العربية | الإثنين 26 ديسمبر 2022
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صباح العربية | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
13 ديسمبر ,2022
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