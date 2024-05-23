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الجمعة 16 ذو القعدة 1445 هـ - 24 مايو 2024
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ساعة حوار
ساعة حوار | "اعتراف دولي بفلسطين".. هل يعزز موقفها في الأمم المتحدة؟
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ساعة حوار | "اعتراف دولي بفلسطين".. هل يعزز موقفها في الأمم المتحدة؟
نشر في:
23 مايو ,2024: 11:21 م GST
آخر تحديث:
23 مايو ,2024: 11:28 م GST
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وضع القراءة
100%
حجم الخط
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