مقابلة خاصة مقابلة خاصة | كواليس الإنتخابات الفلسطينية المقبلة

برنامج حواري مدّته 30 دقيقة يستضيف شخصياتٍ في مركز القرار أو تلك المرتبطة بمواضيع وتطوراتٍ حدثية. البرنامج يقدّمه عادة مراسلو القناة من عواصم دولهم أو مذيعون ينتقلون إلى حيث ضيوفهم أو يتمّ لقاؤهم في مقرّ المحطة. توقيت البرنامج ليس ثابتاً وبثّ حلقاته التي قد تصل إلى ثلاثٍ أسبوعياً أو أكثر يرتبط عادةً بتوافر المقابلة. طابع البرنامج إخباري وهدفه إعطاء مساحةٍ أكبر للأشخاص المرتبطين بحدث ما، لشرحه أو توضيح موقفهم منه أو الردّ على استفساراتٍ تُطرح حوله أو مناقشة قراراتٍ وأوضاع سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إنمائية أو علمية أو غيرها.