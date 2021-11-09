مقابلة خاصة مع مساعد أمين عام جامعة الدول العربية حسام زكي

في مقابلة مع العربية اكد مساعد امين عام جامعة الدول العربية ان هناك كوة في جدار الازمة في لبنان متمثلة بحرص المسؤولين اللبنانيين على تقديم ما يلزم لخدمة المصالح اللبنانية رغم معارضة حزب الله.

وقال إن هدف الزيارة الى لبنان هو لحل الازمة الاخيرة على أن تشكل مدخلا لحل الأزمة الأكبر المتمثلة بسلاح حزب الله. وعن الشأن السوداني،

أكد زكي أنه يبشر بانفراج قريب لحل مبني على قاعدة احترام مسار ديمقراطي واحترام الوثيقة الدستورية وعلى قاعدة احترام كل مكونات السياسية.

أضاف زكي أنه لم يرصد رغبة لدى المكون العسكري في الاستئثار بالحكم.



