مقابلة خاصة | ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة

يستضيف برنامج مقابلة خاصة ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة للحديث عن العديد من الملفات ومن ضمنها أجندة الرئيس الأميركي جون بايدن في الأمم المتحدة والتي تتضمن سعي الولايات المتحدة الأميركية لأن تكون ترسانة العالم للقاحات كورونا، فضلا عن التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأميركية بمعالجة المسائل الخاصة بالتغير المناخي، إضافة إلى استضافة أميركا

قمة حول الديمقراطية في شهر ديسمبر المقبل.

كما تتطرق غرينفيلد إلى الحديث عن القضية الفلسطينية والتأكيد على على أهمية حل الدولتين لكن ينبغي عودة الفلسطينيين وإسرائيل إلى المفاوضات.

وتشدد غرينفيلد خلال المقابلة على عدم سماح الولايات المتحدة الأميركية لإيران على الحصول على سلاح نووي.

وتؤكد غرينفيلد على أن واشنطن ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وتتطرق غرينفيلد في الحديث إلى مستقبل العلاقات مع الصين وعما إذا كانت هناك حرب باردة مرتقبة بين واشنطن وبكين.

كما تتطرق غرينفيلد إلى الوضع في السودان وتتحدث عن المطالبات الأميركية بعودة رئيس الوزراء حمدوك غلى منصبه.

وفي الشأن العراقي عبرت غرينفيلد عن تخوفها من امكانية احتضان الحكومة العراقية الجديدة إيران معتبرة أن هذا الأمر سيخيب آمال الولايات المتحدة.



