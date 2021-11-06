مهمة خاصة | بن قردان.. إمارة داعش الضائعة

من خطط ومن دبر من فتح باب المواجهة في أعنف هجوم إرهابي وقع في تونس في في السابع من مارس أذار 2016 ؟ عملية بن قردان نسجتها تحالفات خفية بين إخوان تونس والحركات الإرهابية غرب ليبيا. يومها، استفاقت مدينة بن قردان على الحدود التونسية الليبية على مذبحة حقيقية. ساعات من تبادل القصف بين القوات العسكرية والأمنية التونسية وعناصر من تنظيم داعش الساعي إلى إقامة إمارة الخلافة في بلاد الياسمين. مخطط الشر الذي أعده تنظيم داعش بغطاء من تنظيم الإخوان كاد يودي باستقرار تونس. لكن التضحيات الجسيمة التي قدمها أهالي بن قردان والقوات الأمنية أفشلت ذلك المخطط الخطير . لتتغير من بعدها خارطة التنظيم الإرهابي برمتها في منطقة شمال أفريقيا.

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب اختيار تنظيم داعش مدينة بن قردان لتكون إمارته المنشودة في تونس، ومن هو المسؤول عن الأعمال الإرهابية التي ضربت أمن واستقرار تونس طيلة الأعوام الفائتة؟ وهل كانت القوات الأمنية التونسية مستعدة لمواجهة هجمات إرهابية بحجم عملية بن قردان الدموية؟

