مهمة خاصة | الشبيحة في ألمانيا

جرائِمُهُمْ صُنِّفَتْ جرائِمَ حربٍ. في ألمانيا بَدأتْ ملاحقةُ ومحاكمةُ عُملاءِ النظامِ السوريِّ وأفرادِ الميليشياتِ الّتِي كانتْ تَدعَمُ عائلةَ الأسدِ، أو مَن يُطْلَقُ عَلَيِهم "الشَبِيحَةُ".. و"الشبيِحُ" مصطلحٌ دارجٌ في سوريا، ويَعْنِي العصاباتِ أو الأفرادَ الخارجةَ على القانونِ، والتي تمارسُ ابتزازَ الناسِ وإرهابَهُمْ، إضافةً إلى نشاطاتٍ إجراميّةٍ أُخْرَى؛ كالتهريبِ والتجارةِ في الممنوعاتِ وغيرِهما. وصلَ الكثيرُ مِن المُشتَبَهِ بِهِم إلى دولٍ أوروبيّةٍ، مُتَخفِّينَ بينَ اللاجئينَ، اِقْتَفَى فريق العربية أثرَهم، وفي برلينَ التقى أحدَ الناشطينَ، الذي لا يريدُ أنْ يكشفَ عن هويته، لأنَّ "الشبحية" يلاحقونَهُ بعدَما سلّم السُّلطاتِ الألمانيّةِ أدلةً مُهمةً، تُدِينُ أحدَ المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أدًّتْ إلى توقيفه وملاحقته قضائيا. ضحايا عدة كشفوا لفريقِ "مهمة خاصة" أسرارا عن جرائم بشعةٍ ارتكبها "الشبيحة" في سوريا. المركزُ الأوروبيُّ للحقوقِ الدستوريَّةِ وحقوقِ الإنسانِ رفعِ دعاوى ضِدّ عملاءِ النظامِ المشتبهِ بهم في ألمانيا ودولٍ أوروبيّةٍ عدة، بقصدِ محاكمتِهِم بالتعاونِ مع ضحايا وناشطين يقدمون أسماء وصور مجرمي النظام السوري والأدلة التي تثبت تورطهم. المحاكم الألمانية لعبتْ دورا مهما في تجريمِ "شبيحة" النظام، لتكونَ ألمانيا الدولةَ الأُولَى التي تُدَشِّنُ مِلَفَّ محاكمة "الشبِّيحةِ".