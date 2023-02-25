صمغ السودان فوق العقوبات

تُجمع التقارير والدراسات العلمية والتجارية على أن السودان يتمتع بامتياز فريد من خلال الصمغ العربي. يستأثر هذا البلد بما يزيد على ثلثي الكمية المنتجة على المستوى العالمي فضلا عن استئثاره بأجود أصناف أشجار إنتاج الصمغ، كشجر الهشاب والطلح وغيره. إنها ولاية شمال كردفان الواقعة في غرب السودان التي تقع بدورها في الشرق الأفريقي، هذه البقعة من العالم تنفرد بسر من الأسرار الطبيعية التي لا يعرف بأمرها كثير من سكان كوكب الأرض، وتُعتبر هذه الولاية وجاراتها درة التاج في صناعة فريدة من أهم وأندر المجالات الصناعية على المستوى العالمي وهي صناعة الصمغ، وهي جزء من حزام طبيعي يعرف بحزام الصمغ.لمعرفة القصة الكاملة للصمغ العربي وأسراره الخفية، انطلق فريق مهمة خاصة نحو ولاية شمال كردفان التي تُعتبر معقل الصمغ العربي، ولماذا تم استثناء مادة الصمغ من قوائم العقوبات الدولية، التي فُرضت على نظام البشير.