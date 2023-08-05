تجميد الأمومة.. "البويضة الحلم"

تثير قضية تجميد البويضات خلافا مجتمعيا ودينيا وحتى عائليا أحيانا. فلا تزال غالبية المجتمعات الشرقية لا تتقبل الفكرة. في المقابل يرى الأطباء أن هذه التقنية تساعد النساء، على حفظ مكونات التخصيب والانجاب لاستخدامها في وقت لاحق، في مرحلة المرض أو الشيخوخة. تجميد البويضات لا يخلو من جدل أخلاقي وديني، ولكنه قد يساعد الكثيرين من المرضى ولا سيما منهم مرضى السرطان، الذين يخضعون لعلاج كيميائي على الانجاب. معلوم أن العلاجات الكيميائية قد تحرم المريض من القدرة على الانجاب، فتجميد البويضات هو الوسيلة الفضلى للمحافظة على قدرة الانجاب. فريق "مهمة خاصة" تنقل بين بلدان عدة وختم جولته في كندا، عارضا للإشكاليات المتعلقة بهذه المسألة