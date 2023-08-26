المجتمع الأسود.. القوطيون

يصفهم البعض بعبدة الشيطان ويراهم آخرون على انهم من عالم آخر، عالم أسود يلفه الموت بكل أشكاله، من ثياب وحلي وعطر وألوان. فريق "مهمة خاصة" يخوض في عالم القوطيين، يحضر لقاءهم السنوي، وهو الأكبر من نوعه في العالم في مدينة لايبزغ بألمانيا. يقول القوطيون إنهم مسالمون وينبذون العنف. عطرهم الـ "باتشولي" وهو مزيج من رائحة الخشب المدخن والتراب الرطب تفوح منه رائحة الموت، التي تعبق من القبور. فريق "مهمة خاصة" تقصّى عن طقوس القوطيين وعقائدهم وعاداتهم وأهدافهم وثقافتهم ويُضيء في الحلقة على عالمهم الداكن.