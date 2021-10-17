تقويم تقويم | سبب اختلاف صفات وسمات الأمطار الشتوية عن الصيفية

تمر الأرض بمجموعة من الأحداث الفلكية بعضها متكرر وبعضها نادر الحدوث.

ومن هنا تأتي أهمية متابعة تلك الأحداث في محتوى فيديو مدته (2 - 3 دقائق) لشرح الظاهرة وتأثيرها علينا.

الفلك .. علم معقد مرتبط بالفيزياء والرياضيات .. لكنه علم مبهر وممتع.

كما أن حياتنا مرتبطة بشكل كبير بعلم الفلك حتى أن هذا العلم له الفضل في ابتكار ادوات نستخدمها في حياتنا العادية أو حتى في تشخيص الأمراض.

تهدف فقرة "تقويم" إلى تبسيط وشرح علم الفلك وربطها بما يدور حولنا في حياتنا.

يقدم الفقرة التي تبث يوميا من الأحد إلى الخميس ضمن نشرة الرابعة الدكتور خالد الزعاق

