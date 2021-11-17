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تقويم | ما سبب تسمية " القبة السماوية باسم " البروج"؟

تقويم

تقويم | ما سبب تسمية " القبة السماوية باسم " البروج"؟

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