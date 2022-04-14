رئيس الوزراء الروسي يتعهد بمساعدة قطاع الطيران بـ 19.5 مليار روبل

تعهد رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، بمساعدة قطاع الطيران بـ 19.5 مليار روبل.

تلقي العقوبات التي طالت قطاع الطيران الروسي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل، وليس فقط على الشركات الروسية، لاسيما على المصنعين وشركات التأجير والتأمين ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية، مثل Aeroflot وS7 Airlines وAirBridgeCargo.

كانت وكالة الأنباء الروسية تاس ذكرت في 14 مارس الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.