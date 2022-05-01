مطار بغداد يعلن تعليق الرحلات الجوية بسبب سوء أحوال الطقس

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار، بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر.

وقالت إدارة المطار في بيان، إنه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم"، موضحة أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

في الوقت نفسه، أعلن مطار النجف الأشرف الدولي، إيقاف رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية.

يشار إلى أن العواصف الرملية تتكرر في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.

كما أن العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفاً فوق 50 درجة لعدة أيام.