اتفاقية بين شركتي طيران تتيح رحلات من وإلى 200 مدينة بتذكرة واحدة.. هذه تفاصيلها

أعلنت شركتا الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" و"طيران الإمارات" مساء الأربعاء عن اتفاقية للمشاركة في الرمز وسط طلب قوي على السفر الجوي.وقالت "يونايتد" إنها ستدشن رحلة مباشرة بين نيوارك/نيويورك ودبي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن لركاب الرحلة أن يسافروا على "طيران الإمارات" أو "فلاي دبي"، من دبي إلى مدن أخرى.وأضافت أن عملاء الشركتين كلتيهما سيكون بمقدورهم قريبا الحجز لتلك الرحلات بتذكرة واحدة.وكانت "رويتزر"، أفادت في أغسطس الماضي، بأن الشركتين ستعلنان عن اتفاقية للمشاركة في الرمز.واعتباراً من نوفمبر 2022، سيتمكن عملاء "طيران الإمارات"، الذين يسافرون إلى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهيوستن، ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في الولايات المتحدة، من مواصلة رحلاتهم بسهولة مع "يونايتد" من وإلى نحو 200 مدينة عبر الأميركتين بتذكرة واحدة.أما في المطارات الأميركية الثمانية الأخرى التي تخدمها "طيران الإمارات" (بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وميامي ونيويورم جيه إف كيه وأورلاندو وسياتل وواشنطن العاصمة)، فسترتبط "طيران الإمارات" و"يونايتد" بترتيبات إنترلاين.وكانت "طيران الإمارات" و"يونايتد"، أعلنت عن اتفاقهما في احتفال جرى في مطار دوليس الدولي، استضافه الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد، سكوت كيربي والسير تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات"، وظهر خلال الاحتفال طائرة "بوينغ 777-300ER" وأفراد أطقم طائرة لكل من الناقلتين.وقال كلارك: "بتعاون اثنتين من أكبر وأشهر الناقلات الجوية في العالم، سيصبح السفر أسهل إلى مزيد من الأماكن، في وقت ينتعش فيه الطلب على السفر بقوة".وأضاف: "أنها شراكة مهمة ستحقق فوائد هائلة للمستهلك وتقرب أكثر بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة".وتابع كلارك: "نرحب بعودة (يونايتد) إلى دبي في العام المقبل، حيث سيصبح مركزنا في دبي بوابةً لها للوصول إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عبر الشبكة المشتركة لـ(طيران الإمارات) و(فلاي دبي)، ونتطلع إلى تطوير شراكتنا مع يونايتد على المدى الطويل".من جهته، قال كيربي: "تجمع هذه الاتفاقية ناقلتين عالميتين شهيرتين تشتركان في التزام موحد لخلق أفضل تجربة للعملاء في الأجواء".