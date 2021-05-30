هل تنتهي المحادثات عندما نريد؟

الشعور بالوقوع في شرك محادثة تطول مألوف عند الجميع تقريباً. وعلى الطرف الآخر، فإن محادثة تبدو أنها انتهت قبل الأوان، تتركنا غير راضين، مع شعور بالأذية. وأحياناً كثيرة تترك نهايات المحادثات في المتحدث إحساساً بالإحباط معتقداً أن ذلك يحدث معه فقط.

مؤخراً، وجدت دراسة قامت بها مجموعة من العلماء من جامعات هارفارد وفيرجينيا وبنسيلفانيا، أن خيبة الأمل هذه قد تكون في الواقع شائعة بشكل لا يصدق. إذ تضمَّنت الدراسة 992 مشاركاً في مناقشات ثنائية الاتجاه، ووجدت أن أقل من %2 من المحادثات انتهت عندما أرادها كلا الشريكين. كان هذا الرقم ثابتاً بشكل ملحوظ، بغض النظر عما إذا كان الناس يتحدثون إلى شخص غريب أو صديق. ونُشرت الدراسة في دورية "بناس" قبل أسابيع قليلة.

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يعتقد مُعدّو الدراسة أن هذا التناقض ناتج عن "مشكلة تنسيق" كلاسيكية، نشأت لأن الناس يميلون إلى إخفاء رغباتهم الحقيقية، بما في ذلك عندما يريدون إنهاء المحادثة، في محاولة لتجنب الوقاحة.

لكن تحليل المحادثات يضيف أن إنهاء المحادثات بأناقة هو مهارة اجتماعية متقنة مع عديد من الحركات المعقَّدة: أقرب إلى التصعيد في قطعة موسيقية. وهذا يعني أن عديداً من المحادثات يتم تجاوزها من أجل الأدب والتضامن الاجتماعي، فالتوصل إلى حل وسط قد لا يناسب أياً من الطرفين.

قد تبدو المحادثات بسيطة، لكنها تتضمَّن في الواقع آلاف الإشارات، وغالباً ما تستجيب بشكل فوري ومناسب لأدق التلميحات. ونقوم بكل هذا تلقائياً، وغالباً من دون اللجوء إلى التفكير الواعي. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن %98 من محادثاتنا تنتهي بنتيجة غير مرضية، فهي إما مبكرة أو متأخرة.

حتى المحادثات العفوية تتبع نظاماً رسمياً ومجموعة من القواعد. على الرغم من أن معظمنا ليس على دراية بهذه القواعد، فإننا نميل إلى اتباعها تلقائياً، بالاعتماد على التعلُّم المكتسب في وقت مبكر جداً من الحياة.

تتضمَّن المحادثات أيضاً سلسلة طويلة من التعديلات الدقيقة تساعد الشركاء على الوصول إلى نقطة نهاية متفق عليها بشكل متبادل.

فعندما يتحدَّث المتكلم، يمكن لتعبيرات الوجه والنظرة ولغة الجسد وحتى السعال، أن تغيِّر مسار حديثه، حتى الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم بضعة أسابيع يشاركون بنشاط في تبادل الأدوار، وهو أحد القواعد الأساسية للمحادثة.

وتحتوي هذه القواعد أيضاً على مجموعة من التصرفات الاجتماعية التي تحضّر المحادثات للانطلاق في اتجاهات معينة. فعندما نسأل شخصاً ما، "هل أكلت؟" هو مثال على تصرف اجتماعي، إنه مقاربة تمهيدية لدعوته إلى تناول الغداء. أو "هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالاً؟" من هذه الأمثلة وحدها، من الواضح أن كثيراً مما نقوله هو إجراء شكلي يطيل بشكل طبيعي مدة محادثاتنا.

المصدر: pnas.org