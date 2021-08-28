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تخصص جديد.. بكالوريوس في التكنولوجيا البيئية

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تخصص جديد.. بكالوريوس في التكنولوجيا البيئية

تتعلق التكنولوجيا البيئية ببساطة بتطبيق التكنولوجيا في إدارة النظم البيئية بكفاءة من خلال فهم الأعمال الأساسية للأنظمة البيئية الطبيعية وضمان تأمين الاحتياجات البشرية مع الحد الأدنى من الأضرار البيئية

القافلة

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من حيث تعريفها، تتعلق التكنولوجيا البيئية ببساطة بتطبيق التكنولوجيا في إدارة النظم البيئية بكفاءة من خلال فهم الأعمال الأساسية للأنظمة البيئية الطبيعية وضمان تأمين الاحتياجات البشرية مع الحد الأدنى من الأضرار البيئية. وتُستخدم التكنولوجيا البيئية على نطاق واسع في البيئات المختلفة، ومن مجالاتها: نظم إدارة النفايات والتخلص منها، محطات معالجة الصرف الصحي المتقدِّمة، المباني الموفرة للطاقة (السكنية والصناعية)، حلول تحويل النفايات إلى طاقة، والمزارع العمودية.

وبما أن السوق العالمية للتكنولوجيا البيئية، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أحد أسرع فروع التجارة نمواً في العالم، بدأت عدَّة جامعات في العالم إدخال تخصص التكنولوجيا البيئية إلى برامجها، ومن بينها برنامج مخصص لشهادة البكالوريوس يمتد لثلاث سنوات يقدِّم منظوراً واسعاً للعلاقة بين البيئة والمجتمع والموارد الطبيعية لكوكبنا.

يدمج هذا البرنامج القضايا البيئية مع ريادة الأعمال والمهارات الأخرى، كما يمزج بين المعرفة المتعلِّقة بالعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والهندسة بهدف منع وتجنب المشكلات البيئية. أما المبادئ الأساسية التي يركِّز على تدريسها فتتضمَّن تطوير تقنيات كفؤة وفعَّالة لضمان الحفاظ على البيئة، وتنسيق العمليات الأفضل لإدارة النفايات والإنتاج الصناعي، وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للقطاع الصناعي، وإيجاد طرق للتحكم في التأثير الخطير للتلوث على النظام البيئي، ونشر الوعي حول حماية البيئة والحفاظ عليها.

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ومن خلال البرنامج يكتسب الطلاب القدرة على التعمُّق في دراسة المشكلات العالمية والإقليمية والمحلية المتعلِّقة بالبيئة واستخدام الموارد الطبيعية من قبل المجتمع البشري. كما يطوِّرون المهارات التي تجعلهم على استعداد للتعامل مع التحديات البيئية في الحاضر والمستقبل. ومن بين المقررات التي يتضمَّنها برنامج الدراسة: التنمية المستدامة وأدواتها، البيئة والموارد الطبيعية، البيئة والبشرية، خدمات النظم البيئية، هندسة البيئة، الابتكار البيئي، والمجتمع والتكنولوجيا.

فاليوم، أكثر من أي وقت مضى، يولد المبدأ الوقائي والمعايير الناشئة للمحافظة على البيئة حاجة متزايدة ودائمة للمهنيين ذوي المهارات الكبيرة في إدارة البيئة داخل الشركات الناشئة المبتكرة والقطاعات البحثية والمؤسسات العامة والوكالات الحكومية وفي الصناعات مثل صناعة السيارات الكهربائية. كما يمكن لدرجة البكالوريوس في هذه التكنولوجية البيئية أن تكون منصة مثالية لمتابعة درجة الدكتوراة التي قد تتم، في بعض الأحيان، بتمويل من شركات صناعية أو مؤسسات أكاديمية.

لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الرابط التالي: bachelorstudies.com

**حقوق النشر محفوظة لمجلة القافلة، أرامكو السعودية

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