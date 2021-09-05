اللغة العربية والتنمية الرقمية

اللغة العربية لغة عالمية بعدد الناطقين بها، وعدد المحتاجين لها من غير العرب، يتعلَّمُونها لأسباب متعدِّدة كالسياسة، والأمن، والاستثمار في التجارة والاقتصاد، وهذا ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وتحتل حالياً مرتبة لا بأس بها على محركات البحث العالمية. واعتبرها المختصون ضمن اللغات الخمسين الأكثر بروزاً في الترجمة. غير أن هذا الاعتراف لا يغنيها عن التكيُّف والتأقلم مع العولمة بمظاهرها وأدواتها ورفع التحديات التي تواجهها في عقر دارها، ففي حاضرها ليست هي لغة التخاطب اليومي في أيّ بلد من البلدان العربية، بل هناك ازدواج يفرّق بين اللّغة الفصحى والعاميّة لغة التداول اليومي.

بيد أنَّ المتتبع لصيرورة اللغة العربية يجدها تسير بخطى متثاقلة، لتصبح إحدى لغات الثّقافة العالمية الأكثر تنافسية على مستوى منصَّات الشابكة الإلكترونية، نظراً لغياب نظرة فاحصة تنمّ عن بحث عميق وجريء حول جدل اللّغة العربية والعولمة، تفضي إلى مشاركة فعّالة وإيجابية في النهضة البشرية، باعتبارها نسقاً رمزياً دلالياً وفكرياً ونفسياً واجتماعياً وتواصلياً، يتميَّز بالتعدُّد والتباين، ويحافظ على عصب الانصهار الاجتماعي والتجانس القومي. لذلك وجب اتخاذ سياسة رشيدة تخضع فيها السياسة اللغوية إلى مشروع قومي حضاري، يلتزم به ذوو الشأن السياسي والفاعلون المؤثرون.

مادة اعلانية

فمستقبل اللغة العربية مسألة تهمُّ الجميع، ولا يأتي الغد المشرق لغوياً إلَّا عبر التحكم في مقومات الرقمنة. فهذه الأخيرة كفيلة بالمحافظة عليها وعلى الخصوصية الثقافية في "عالم متعدِّد". لغةٌ تُبدِع وتُسوَّق، قائمة على مبدأ الأخذ والعطاء. إنّ ما يحسب للغة العربية قابليتها للاستخدام في الأنظمة الرقمية، إلى جانب ثرائها المعجمي ومرونتها الصرفية والنحوية والأسلوبية، وقدرة نظامها الكتابي على تمثيل نظامها الصوتي بكفاءة لا تضاهى، وطواعيتها لاقتراض الألفاظ الأجنبية.

ومن أبرز الجهود المبذولة حالياً في مجال رقمنة اللغة العربية والمحتوى العربي، نذكر ما يأتي:

• مشروع الذخيرة العربية: مدوَّنة كبيرة تشمل كل ما دُوِّن باللغة العربية في شتى المجالات (قديماً وحديثاً). مشروع أشرف على تأسيسه الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح. هذا المشروع هو بنك آلي من النصوص القديمة والحديثة (من الجاهلية إلى وقتنا الحاضر). وأهم ما يتصف به سهولة حصول الباحث على ما يريد بسرعة، وشمولية المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المشترك. ففي البداية، قُسِّمت أعمال رقمنة المعلومات على الدول العربية وفق الميادين (الطب، الرياضيات، علم الفلك، علوم الأرض...)، كما وقُسمت منهجياً في المرحلة الثانية إلى مجموعات مُرتبة لألفاظ الذخيرة، وفي مرحلة ثالثة إلى معجم موسوعي لغوي يخصص لكل لفظة دراسة علمية مستفيضة، وقسمٌ آخر للمجموعات المرتبة ووضعها في جذاذات آلية، كل واحدة منها وفق ترتيب معين، ومنها:

- المعجم التاريخي للغة العربية.

- معاجم خاصة بأسماء الأعلام والأماكن وغيرها.

- معاجم فنية في كل الميادين.

- معاجم أساسية ووظيفية لتعليم اللغة العربية.

- معاجم ألفاظ الحضارة قديماً وحديثاً.

- معاجم اللغة للطفل العربي.

• مشاريع الرقمنة العربية: هو مشروع لرقمنة المعجم العربي في إطار مشروع خاص بالفهم الأوتوماتيكي للنصوص المكتوبة، ويهدف إلى وضع قاعدة بيانات معجمية سهلة التداول.

• اللجنة الاقتصادية لمنطقة غرب آسيا Ecwa: هي مجموعة عمل لبحث تطوير قاعدة بيانات المعجم العربي، ولجنة شؤون الحاسوب في المجمع اللغوي بالقاهرة.

• جهود معهد اللسانيات بالمغرب: الغرض منه إنشاء قائمة مصطلحات عربية على الشابكة، بالشراكة مع مركز اللسانيات الحاسوبية وعلوم الاتصال المطبقة على العربية بجامعة ليون بفرنسا. حيث تم إصدار المعجم الإلكتروني للمعاني العربية.

• مبادرة سفراء التعريب العربي: شملت عشر دول سعت إلى تبني مشاريع فعلية لإثراء المحتوى الرقمي العربي، ومنها تعريب محتوى "تويتر".

• مبادرة المغردين العرب: تحت شعار "بالعربي أحلى" وبالشراكة مع شركتي غوغل وتويتر الأمريكيتين ومبدعين عرب، قاموا بتعريب وترجمة محتويات هادفة من موسوعة ويكيبيديا، وعدد من مواقع الإنترنت، حيث تم تعريب ما لا يقل عن مليون كلمة، وكذا تعريب لعبة سباق السيارات "جي تي راسينغ 2" بالكامل مع السعي الحثيث لترجمة ألعاب أخرى.

وحقيقة الأمر أن المحتوى الرقمي العربي منتشر وبشكل إيجابي واضح في صناعات التطبيقات الذكية والاستخدامات الحاسوبية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التعامل الأعمق مع اللهجات ضمن مراكز الاتصالات، وكذلك في مجال الترجمة المتبادلة بين العربية واللغات الأخرى الحية من خلال منصات وبوابات تشمل التطبيقات التي تعالج وتخزِّن وتعرض معلومات باللغة العربية، سواء أكانت معلومات مقروءة أو مسموعة، بالإضافة إلى المحتوى السمعي والفيديو والبرمجيات، وبرامج معالجة اللغة العربية. وبالرغم من الجهود المبذولة التي تُعزز مكانة اللغة العربية على المستوى الدولي والعربي للبرهنة على مقدرتها العلمية على احتواء المصطلحات الجديدة لمجاراة التطوُّر في مجال الرقمنة؛ وجَبَ أن نُقرَّ بوجود فجوة عميقة في هذا المجال، يمكن أن تُسدّ. وإذا صدقت النيات وتضافرت الجهود العربية، من تبني سياسة لغوية حكيمة، والتسلح بالإرادة واستقلالية صناعة القرار، والمرافقة الإدارية الرشيدة، فإن مشروع رقمنة اللغة العربية النهضوي، سيتحقق لا محالة عاجلاً أم آجلاً.

**د. صالح غيلوس

رئيس مشروع اللسانيات في جامعة محمد بوضياف - المسيلة بالجزائر