تخصص جديد.. ماجستير في هندسة‭ ‬السلامة‭ ‬للنقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭

"‬هندسة‭ ‬السلامة‭" ‬هو‭ ‬مجال‭ ‬هندسي‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬منع‭ ‬الحوادث‭ ‬وتقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأخطاء‭ ‬البشرية،‭ ‬واستخلاص‭ ‬مزايا‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتصاميم‭ ‬الهندسية‭. ‬ترتبط‭ ‬هندسة‭ ‬السلامة‭ ‬بالهندسة‭ ‬الصناعية‭ ‬وهندسة‭ ‬النظم،‭ ‬ويتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬التصنيع‭ ‬والأشغال‭ ‬العامة‭ ‬وتصميم‭ ‬المنتجات،‭ ‬لجعل‭ ‬السلامة‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الصناعية‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يستخدم‭ ‬مهندسو‭ ‬السلامة‭ ‬نماذج‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والنماذج‭ ‬الأولية،‭ ‬ويقومون‭ ‬بإعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬أوضاع‭ ‬معيَّنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬وبذلك‭ ‬هم‭ ‬يأخذون‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وضع‭ ‬معيَّن‭ ‬أو‭ ‬منتج‭ ‬ما،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصميم‭ ‬والسلامة‭ ‬الفنية،‭ ‬وموثوقية‭ ‬المواد‭ ‬والتشريعات‭ ‬والعوامل‭ ‬البشرية‭.‬

وبتخصيص‭ ‬أكبر‭ ‬لهندسة‭ ‬السلامة،‭ ‬صممت‭ ‬بعض‭ ‬الجامعات‭ ‬مؤخراً،‭ ‬كجامعة‭ ‬جنوى‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬السلامة‭ ‬للنقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والإنتاج،‭ ‬التي‭ ‬تقدِّم‭ ‬مستوى‭ ‬عالياً‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدِّم،‭ ‬لتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬المتخرجين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهندسة‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والإنتاج‭ ‬الصناعي‭.‬

مادة اعلانية

يهدف‭ ‬ماجستير‭ ‬هندسة‭ ‬السلامة‭ ‬للنقل‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬ومتقدِّم‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬مع‭ ‬إشارة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭: ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وإدارتها،‭ ‬والتخطيط‭ ‬والتصميم‭ ‬والإدارة‭ ‬لكل‭ ‬من‭: ‬السلامة‭ (‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬العرضية‭)‬،‭ ‬والأمن‭ (‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬المتعمدة‭)‬،‭ ‬وتخطيط‭ ‬وإدارة‭ ‬تنقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬والبضائع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرفة‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬لأنظمة‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحديد‭ ‬الخصائص‭ ‬المادية‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المعزولة،‭ ‬وتطوير‭ ‬واستخدام‭ ‬الأساليب‭ ‬المتقدِّمة‭ ‬لإدارة‭ ‬اللوجستيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬وضع‭ ‬أفضل‭ ‬للجودة‭ ‬والأمان‭ ‬والاستدامة‭ ‬لهذه‭ ‬الأنظمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحليل‭ ‬وتقييم‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬للنقل‭ ‬واللوجستيات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مع‭ ‬إشارة‭ ‬صريحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السلامة‭ ‬المعيَّن‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬تنقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬والسلع‭ ‬حتى‭ ‬داخل‭ ‬الأقسام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مصانع‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭. ‬

تغطي‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬موضوعات‭ ‬مثل‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وتحليلها،‭ ‬والأثر‭ ‬البيئي،‭ ‬والمحاكاة،‭ ‬وموثوقية‭ ‬الأنظمة‭. ‬وبشكل‭ ‬أدق‭ ‬يمكن‭ ‬تفصيل‭ ‬المقررات‭ ‬الرئيسة‭ ‬كالتالي‭: ‬هندسة‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬أدوات‭ ‬لتحليل‭ ‬وتصميم‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل،‭ ‬طرق‭ ‬اللوجستيات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬اللوجستيات‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتقنيات‭ ‬إدارة‭ ‬المخزون،‭ ‬مبادئ‭ ‬هندسة‭ ‬الأمن‭ ‬الصناعي‭ ‬مثل‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصناعية،‭ ‬اللوجستيات‭ ‬الذكية‭ ‬والنقل‭ ‬الآلي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأنظمة‭ ‬النقل‭ ‬الذكية‭ ‬متعددة‭ ‬الوسائط‭ ‬والآلية‭ ‬والتقنيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للنقل‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والإنتاج‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬منهجيات‭ ‬وتقنيات‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬ونقلها‭ ‬وتحليلها،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬بالسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والنقل‭ ‬البحري‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخصائص‭ ‬الفنية‭ ‬والوظيفية‭ ‬لتلك‭ ‬الأنظمة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفرص‭ ‬العمل،‭ ‬فهناك‭ ‬طلب‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬الهندسية‭ ‬كمهندسين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬الأمن‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنقل‭ ‬واللوجستيات،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬البيئية،‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الصناعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وتقييمها‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ (‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والطرق‭ ‬السريعة‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ (‬البلديات‭ ‬والمقاطعات‭ ‬والمناطق‭ ‬وسلطات‭ ‬الموانئ‭.. ‬إلخ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والجامعات‭. ‬

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