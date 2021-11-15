تخصص جديد.. ماجستير في هندسة السلامة للنقل والخدمات اللوجستية
يهدف لتمكين الطلاب المتخرجين من العمل في المجالات المتعلقة بهندسة السلامة في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي
"هندسة السلامة" هو مجال هندسي يتعامل مع منع الحوادث وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء البشرية، واستخلاص مزايا السلامة من الأنظمة والتصاميم الهندسية. ترتبط هندسة السلامة بالهندسة الصناعية وهندسة النظم، ويتم تطبيقها على التصنيع والأشغال العامة وتصميم المنتجات، لجعل السلامة جزءاً لا يتجزأ من العمليات الصناعية. وغالباً ما يستخدم مهندسو السلامة نماذج الكمبيوتر والنماذج الأولية، ويقومون بإعادة إنشاء أوضاع معيَّنة من أجل تقييم المخاطر، وبذلك هم يأخذون في الاعتبار عدداً من العوامل التي قد تؤثر على سلامة وضع معيَّن أو منتج ما، بما في ذلك التصميم والسلامة الفنية، وموثوقية المواد والتشريعات والعوامل البشرية.
وبتخصيص أكبر لهندسة السلامة، صممت بعض الجامعات مؤخراً، كجامعة جنوى في إيطاليا، درجة الماجستير في هندسة السلامة للنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج، التي تقدِّم مستوى عالياً من التدريب المتقدِّم، لتمكين الطلاب المتخرجين من العمل في المجالات المتعلقة بهندسة السلامة في أنظمة النقل والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي.
يهدف ماجستير هندسة السلامة للنقل واللوجستيات والإنتاج إلى تزويد الطلاب بمستوى عالٍ ومتقدِّم من التدريب، مع إشارة خاصة إلى: تقييم المخاطر وإدارتها، والتخطيط والتصميم والإدارة لكل من: السلامة (الحماية من الأحداث العرضية)، والأمن (الحماية من الأحداث المتعمدة)، وتخطيط وإدارة تنقل الأشخاص والبضائع من خلال معرفة العناصر الأساسية لأنظمة النقل واللوجستيات المختلفة، وكذلك تحديد الخصائص المادية للبنى التحتية المعزولة، وتطوير واستخدام الأساليب المتقدِّمة لإدارة اللوجستيات وأنظمة الإنتاج، بهدف تحقيق وضع أفضل للجودة والأمان والاستدامة لهذه الأنظمة، إلى جانب تحليل وتقييم العوامل الخارجية للنقل واللوجستيات وأنظمة الإنتاج، مع إشارة صريحة إلى جانب السلامة المعيَّن والقضايا التي تميز كل مرحلة من مراحل تنقل الأشخاص والسلع حتى داخل الأقسام المختلفة في مصانع الإنتاج وتفاعلهم مع البيئة المحيطة.
تغطي الفصول الدراسية في هذا البرنامج موضوعات مثل تقييم المخاطر وتحليلها، والأثر البيئي، والمحاكاة، وموثوقية الأنظمة. وبشكل أدق يمكن تفصيل المقررات الرئيسة كالتالي: هندسة أنظمة النقل التي تشمل أدوات لتحليل وتصميم أنظمة النقل، طرق اللوجستيات والتطبيقات التي تشمل اللوجستيات المتكاملة وتقنيات إدارة المخزون، مبادئ هندسة الأمن الصناعي مثل السلامة والاستدامة وإدارة الجودة في الأنظمة الصناعية، اللوجستيات الذكية والنقل الآلي المتعلقة بأنظمة النقل الذكية متعددة الوسائط والآلية والتقنيات ذات الصلة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنقل واللوجستيات والإنتاج التي تشمل منهجيات وتقنيات جمع البيانات ونقلها وتحليلها، وأخيراً، أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري وكل ما يتعلق بالخصائص الفنية والوظيفية لتلك الأنظمة.
أما بالنسبة لفرص العمل، فهناك طلب على الخريجين من هذا التخصص للعمل في الصناعة الهندسية كمهندسين في مجال التصميم والتنفيذ وإدارة الأمن فيما يتعلق بالنقل واللوجستيات، وكذلك في الصحة البيئية، والصرف الصحي الصناعي، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتقييمها في المؤسسات الخاصة التي تتعامل مع شبكة كبيرة من البنى التحتية (السكك الحديدية والطرق السريعة وما إلى ذلك)، وكذلك في المؤسسات الحكومية (البلديات والمقاطعات والمناطق وسلطات الموانئ.. إلخ)، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية والجامعات.
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