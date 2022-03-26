ما هي نظرية‭ ‬غاردنر للذكاء‭ ‬المتعدِّد؟

هناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬النظريات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الذكاء‭. ‬فبينما‭ ‬يقترح‭ ‬بعض‭ ‬الباحثين‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬هو‭ ‬قدرة‭ ‬عامة‭ ‬واحدة،‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬يتفاوت‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬والمواهب‭ .‬لكن‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النظريات‭ ‬الأكثر‭ ‬قبولاً‭ ‬هي‭ ‬نظرية‭ ‬هوارد‭ ‬غاردنر،‭ ‬أستاذ‭ ‬الإدراك‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الذي‭ ‬يُعرِّف‭ ‬الذكاء‭ ‬بأنه‭:‬ "قدرة‭ ‬بيولوجية‭ ‬نفسية‭ ‬لمعالجة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيلها‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬ثقافية‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬معيَّنة‭".‬ وهو‭ ‬يجادل‭ ‬بأن‭ ‬الذكاء‭ ‬ليس‭ ‬وحدوياً،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد ‭ "‬ذكاء‭ ‬عام‭ " ‬يولد‭ ‬مع‭ ‬الفرد‭ ‬ويستمر‭ ‬معه‭ ‬طوال‭ ‬حياته،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬ذكاءات‭ ‬متعدِّدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬لفرد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذكياً‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬وغير‭ ‬ذكيٍ‭ ‬في‭ ‬أخرى‭:‬

•‭ ‬الذكاء‭ ‬اللغوي،‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬وفهم‭ ‬الكلمات‭ ‬المنطوقة

•‭ ‬الرياضي،‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬الرياضيات‭ ‬والتفكير‭ ‬المنطقي

•‭ ‬ المكاني،‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬لآخر،‭ ‬وترتيب‭ ‬الأغراض‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬كغرفة‭ ‬البيت‭ ‬وغيرها

•‭ ‬الموسيقي،‭ ‬في‭ ‬الغناء‭ ‬أو‭ ‬التأليف‭ ‬أو‭ ‬تقدير‭ ‬قطعة‭ ‬موسيقية

•‭ ‬الجسدي‭ ‬الحركي،‭ ‬في‭ ‬الرقص‭ ‬وألعاب‭ ‬الكرة‭ ‬وغيرها‭ ‬

•‭ ‬ الذكاء‭ ‬الطبيعي،‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الأنماط‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬كالتناظر‭ ‬في‭ ‬الموجات‭ ‬أو‭ ‬النباتات

•‭ ‬ الذكاء‭ ‬الشخصي،‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬وفهم‭ ‬سلوكهم‭ ‬أو‭ ‬دوافعهم‭ ‬أو‭ ‬عواطفهم‭ ‬

•‭ ‬ الذكاء‭ ‬الشخصي،‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬أنفسنا‭ ‬ومن‭ ‬نحن،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكننا‭ ‬تغيير‭ ‬أنفسنا‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬قدراتنا‭ ‬ومصالحنا

مادة اعلانية

واقتضى‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬دراساتٍ‭ ‬وأبحاثاً‭ ‬وإحصاءاتٍ‭ ‬عديدة،‭ ‬وتم‭ ‬تعديلها‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭.‬ وقد‭ ‬أحدثت‭ ‬النظرية‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬والإدراك‭ ‬والتعليم‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وتحدت‭ ‬فكرة‭ "‬نسبة‭ ‬الذكاء‭" ‬IQ‭ ‬الشائع،‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬البشر‭ ‬يمتلكون‭ "‬كمبيوتر‭" ‬مركزياً‭ ‬واحداً،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬الذكاء،‭ ‬حسب‭ ‬تعبير‭ ‬غاردنر‭.‬