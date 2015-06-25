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السعودية تدين استهداف السفير الإماراتي في الصومال

وزارة الخارجية السعودية

السعودية تدين استهداف السفير الإماراتي في الصومال

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الرياض - العربية.نت

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أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف موكباً إغاثياً إماراتياً يضم سفير دولة الإمارات في العاصمة الصومالية مقديشو يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وشدد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي على استنكار المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، كما أكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جهودها الإغاثية.

وعبر السفير نقلي عن التهنئة لدولة الإمارات على سلامة الوفد الإماراتي، كما أعرب في الوقت ذاته عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولجمهورية الصومال حكومة وشعبا مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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