.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جذبته النوافذ والأبواب التاريخية.. مصور سعودي يروي القصة

WhatsApp Image 2021-01-09 at 12.07.00 PM (3)

جذبته النوافذ والأبواب التاريخية.. مصور سعودي يروي القصة

المصور السعودي محمد المالكي يحكي لـ "العربية.نت" قصة شغفه مع النوافذ الطينية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

جذبت النوافذ والأبواب القديمة مصوراً سعودياً، حتى جال الأحياء القديمة في العاصمة الرياض لتوثيقها، وتصنيف أنواعها بعد ربطها بالحقب الزمنية المختلفة.

فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير السعودية فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلاً جرفته السيول في عسير

وفي هذا الشأن، تحدث المصور الضوئي، محمد المالكي، إلى "العربية.نت" قائلاً: "الشبابيك والأبواب هي أكثر ما يجذبني في المباني القديمة والتاريخية، وخاصة تلك المبنية من الطين، فعند الوقوف أمام تلك المباني تستشعر منها بوح الذكريات والحراك الاجتماعي، كما أن أشكالها المختلفة وألوانها عامل جذب لكاميرا المصور، ومنها أيضاً تستطيع أن تقرأ التاريخ الأقرب لإنشاء هذه المباني".

2 صور
2 صور

كما أضاف: "من خلال الشبابيك والأبواب تستطيع أن تفرق في تاريخ المباني المتجاورة، فمنها القديم المصنوع من الخشب المحلي أو الحساوي المعروف بطرازه التراثي القديم، ومنها ما هو مستورد من مصر والشام، وقد شارك هذا النوع فترة ما بعد السبعينيات بيوت الطين والحجر والمسلح، وما زالت هناك منازل حتى وقتنا الراهن يوجد عليها هذا النوع، وأعتقد أنه هو الأقوى، ثم حضر النوع الحديد المعروف ببساطة شكله.

2 صور
2 صور

ويستعيد المالكي ذكرياته قائلاً: "قدومي منذ الطفولة إلى مدينة الرياض قبل نصف قرن، وسكني في منزل من الحجر، وبجوارنا مساكن متنوعة من مسلح وطين، كان له الأثر الكبير في اهتمامي بتصوير النوافذ والأبواب القديمة، فقد كانت البيئة الطفولية دائماً صورتها في مخيلتي وحاضرة، وملامح البيوت القديمة ساكنة في مخيلتي، ولا أكاد أفقدها حتى إنني ما زلت أذهب إلى الحي القديم الذي سكنته، وأتجول في الطرقات القديمة، حتى أقف أمام منزلي الذي عشت فيه طفولتي".

2 صور
2 صور

وتابع: "قبل 10 أعوام زاد اهتمامي وشغفي بتصوير هذه الأبواب والشبابيك، حتى بدأت تصويرها بالجوال، حتى اقتنيت كاميرا خاصة لأكمل هذا الشغف، حيث قام بتعليمي أحد الأصدقاء بالإضافة إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم التصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وختم حديثه: "لم أكتفِ بتصوير شبابيك وأبواب قديمة في العاصمة الرياض، بل قمت بتصوير جدة التاريخية وعدد من المواقع التراثية والتاريخية في جنوب السعودية".

3 صور
3 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق
الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد