.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة للتطعيم ضد كورونا

حملة تطعيم ضد كورونا في جدة
حملة تطعيم ضد كورونا في جدة
لقاح كورونا

الصحة السعودية تدعو جميع سكان المملكة للتطعيم ضد كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت وزارة الصحة السعودية جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".

الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور السعودية الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور

وشدد على أنه سواء أخذت الجرعة الأولى أو الثانية فيجب أن يستمر الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم نزع الكمامات، موضحا أن المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد أسبوعين من تناول الجرعة الثانية.

وأكد ‏المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية لمن تلقوا اللقاح، مشددا على أنه آمن.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق
الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد