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"ويكي دون" تُترجم مقالات ويكيبيديا بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود

ويكي

"ويكي دون" تُترجم مقالات ويكيبيديا بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود

المشروع يهدف إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا

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العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

اختتم مشروع "ويكي دوّن" مبادرة الإثراء للمحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة "ويكيبيديا"، تُرجم خلالها أكثر من 100 مقال لموضوعات تاريخية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة للعربية، بهدف إثراء المحتوى العربي بشكلٍ علمي ذو تأثير، والمساهمة في رفع عدد محتوى المقالات العربية. وذلك بالتعاون بين دارة الملك عبد العزيز ممثلة بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي - مشروع ويكي دون- وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بأستاذتي قسم التاريخ والحضارة وطالبات اللغات والترجمة.

أشرف على المبادرة من قسم التاريخ والحضارة ابتسام الزهراني ونورة الموينع، وشارك بالعمل قرابة 120 طالبة من قسم اللغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قُدم لهن الدعم الكامل من قبل نائبة مشروع ويكي دون المحررة بموسوعة ويكيبيديا، ريم بنت نايف المطيري، إذ اجتمعت مع المشرفات على العمل والمنسقات من الطالبات ووضحت آلية العمل، والخطة الزمنية للإنجاز، وقدمت الشروحات التوضيحية عن كيفية التعامل مع الموسوعة، وآلية ترجمة المقالات، وساهمت في حل المشاكل والدعم والمساندة، وأعدت صفحة خاصة في ويكيبيديا مرتبطة بصفحة مشروع ويكي دون في الموسوعة باسم جامعة الإمام محمد بن سعود تحوي على عناوين المقالات التي اختيرت بعناية، وثم نشر المقالات بعد إجازتها وتصحيحها من قبل المشرفين والإداريين واعتمادها بعد النشر بموسوعة ويكيبيديا من قبل المحررة المشرفة.

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المشروع يهدف إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير والترجمة للمقالات بالرجوع لأمهات الكتب والمعلومات الموثقة، ويقدم الدعم التحفيزي للجامعات للإسهام في إثراء المحتوى العربي، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي، ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة المملكة، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها. وموضوعاته متنوعة ما بين التاريخ والحضارة والتراث والمعالم والأعلام والسير.

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