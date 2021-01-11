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السعودية وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي

وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية إيطاليا
وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية إيطاليا

السعودية وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي

جرى خلال الاستقبال استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في محافظة العُلا اليوم، وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية السعودية ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية

ثم وقع وزير الخارجية السعودية مع وزير الخارجية الإيطالي مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

2 صور
2 صور
وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية إيطاليا
وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية إيطاليا
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